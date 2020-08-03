Начинающий копирайтер, но целеустремленная, исполнительная, пунктуальная. Работу выполню быстро и в срок. Готова на компромиссы. Договороперевариваема
Мне 57 лет, сейчас на пенсии, осваиваю новую профессию копирайтера. Сделаю в будущем ее основным доходом.
Замужем, двое взрослых сыновей.
Два высших образования: торговое, по специальности товаровед высшей категории и юридическое, по специальности юрист по гражданским делам.
Готова работать много и хорошо. Выполню все заказы в срок.
Первый тест до 1000 символов бесплатно.
Умею договариваться, деньги не смысл моей жизни.
Хочу научится писать хорошие тексты и быть полезной.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
3 года назад
Статья написана вовремя, без ошибок и лишних вопросов , адекватные цены, рекомендую.
Ответный отзыв
Приятно работать с таким заказчиком, быстро проверяет задания и производит оплату. Четко ставит задачи.