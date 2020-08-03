vetabiznes

Светлана Пухова vetabiznes

 
60 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Начинающий копирайтер, но целеустремленная, исполнительная, пунктуальная. Работу выполню быстро и в срок. Готова на компромиссы. Договороперевариваема

Мне 57 лет, сейчас на пенсии, осваиваю новую профессию копирайтера. Сделаю в будущем ее основным доходом.

Замужем, двое взрослых сыновей.

Два высших образования: торговое, по специальности товаровед высшей категории и юридическое, по специальности юрист по гражданским делам.

Готова работать много и хорошо. Выполню все заказы в срок.

Первый тест до 1000 символов бесплатно.

Умею договариваться, деньги не смысл моей жизни.

Хочу научится писать хорошие тексты и быть полезной.

Отзывы заказчиков
VolkovSerg
Сергей 
53 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$2
10 баллов
3 года назад
Рерайт статьи "какие законы вступают в силу в августе 2020 года"
Статья написана вовремя, без ошибок и лишних вопросов , адекватные цены, рекомендую.
Приятно работать с таким заказчиком, быстро проверяет задания и производит оплату. Четко ставит задачи.
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