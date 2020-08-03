Начинающий копирайтер, но целеустремленная, исполнительная, пунктуальная. Работу выполню быстро и в срок. Готова на компромиссы. Договороперевариваема

Мне 57 лет, сейчас на пенсии, осваиваю новую профессию копирайтера. Сделаю в будущем ее основным доходом.

Замужем, двое взрослых сыновей.

Два высших образования: торговое, по специальности товаровед высшей категории и юридическое, по специальности юрист по гражданским делам.

Готова работать много и хорошо. Выполню все заказы в срок.

Первый тест до 1000 символов бесплатно.

Умею договариваться, деньги не смысл моей жизни.

Хочу научится писать хорошие тексты и быть полезной.