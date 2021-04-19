—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
8 баллов
3 года назад
Слишком затянули с проектом, но в целом исполнитель грамотный, всегда на связи, быстро реагирует на замечания. Рекомендуем.
Ответный отзыв
Сотрудничаем не первый раз. Все прекрасно. Четкие задачи. Взаимопонимание. Оплата точно по завершению. Однозначно рекомендую.
$30
10 баллов
3 года назад
Виталий отличный исполнитель, всегда на связи, выполнено всё в срок.
Ответный отзыв
ТЗ, оплата, общение - все отлично. Рекомендую к сотрудничеству!