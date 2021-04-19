vetalk1875

Виталий vetalk1875

 
48 летУкраина/Харьков
4 года на фриланс-бирже
Был
15 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
Lenber
42 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$100
8 баллов
3 года назад
Верстка сайта согласно ТЗ и Шаблона
Слишком затянули с проектом, но в целом исполнитель грамотный, всегда на связи, быстро реагирует на замечания. Рекомендуем.
Сотрудничаем не первый раз. Все прекрасно. Четкие задачи. Взаимопонимание. Оплата точно по завершению. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Lenber
42 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$30
10 баллов
3 года назад
Доработать сайт согласно приложенному ТЗ
Виталий отличный исполнитель, всегда на связи, выполнено всё в срок.
ТЗ, оплата, общение - все отлично. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв