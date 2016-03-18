Ответственный дизайнер,который всегда будет стараться удовлетворить ваши потребности.

Здравствуйте.Я занимаюсь веб-дизайном разных форматов(дизайн сайтов,вывесок,рекламных плакатов,логотипы и прочее разное).Я занимаюсь этим уже около года,и право,мне приносит это удовольствие.Я так же имею платный аккаунт на fl.ru и рад буду работать с Вами,независимо от вашего бюджета и требовательности.