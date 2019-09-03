Проектирую связь

Делаю оптику и все, что касается сетей и сооружений связи.

Любые ВОЛС, ВОЛС ВЛ, сети и сооружения, магистральные, распределительные, операторские. На любых технологиях: FTTX, FTTB, -H, -P, PON / GePON, CWDM / DWDM и т.д.

Любая стадийность.

Беру в работу рамочники и тендеры по 223-ФЗ и 44-ФЗ.

Любой консалтинг по связи. Кроме, собственно, выпуска проектов, помогаю с:

- изысканиями

- согласованиями

- получение ТЗ и ТУ

- экспертиза (гос., не гос., по СТО)