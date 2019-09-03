Проектирую связь
Делаю оптику и все, что касается сетей и сооружений связи.
Любые ВОЛС, ВОЛС ВЛ, сети и сооружения, магистральные, распределительные, операторские. На любых технологиях: FTTX, FTTB, -H, -P, PON / GePON, CWDM / DWDM и т.д.
Любая стадийность.
Беру в работу рамочники и тендеры по 223-ФЗ и 44-ФЗ.
Любой консалтинг по связи. Кроме, собственно, выпуска проектов, помогаю с:
- изысканиями
- согласованиями
- получение ТЗ и ТУ
- экспертиза (гос., не гос., по СТО)
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Портфолио
- FTTB сеть г. Конаково304 просмотра
- Картография ВОЛС ВЛ365 просмотров
Картография
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Чертежи и Схемы
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