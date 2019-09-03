vg100

Василий vg100

 
40 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Проектирую связь

Делаю оптику и все, что касается сетей и сооружений связи. 

Любые ВОЛС, ВОЛС ВЛ, сети и сооружения, магистральные, распределительные, операторские. На любых технологиях: FTTX, FTTB, -H, -P, PON / GePON, CWDM / DWDM и т.д. 

Любая стадийность. 

Беру в работу рамочники и тендеры по 223-ФЗ и 44-ФЗ. 

Любой консалтинг по связи. Кроме, собственно, выпуска проектов, помогаю с: 

- изысканиями 

- согласованиями 

- получение ТЗ и ТУ 

- экспертиза (гос., не гос., по СТО)

Портфолио

Картография
нет отзывов
$15/час
от $100
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$15/час
от $100
нет рейтинга