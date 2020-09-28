Мы точно понимаем, что Вам нужно.
Привет! Давайте знакомиться!
В далеком 2010 году команда молодых IT-специалистов трудилась над цифровыми проектами для европейского рынка в Николаеве. Прошло 10 лет и «зеленые айтишники» превратились в опытных экспертов и практиков интернет-маркетинга. Им стало тесно в провинциальном городе и они твердо решили сменить локацию. Выбор пал на столицу. Киев – город, который идеально подходит чтобы отточить приобретенные навыки и перейти на совершенно новый профессиональный уровень.
Сегодня мы позиционируем себя, как диджитал агентство полного цикла. В своей работе ориентируемся на четыре основных принципа: услышать клиента, стать частью его бизнеса, решить конкретную задачу, принести пользу обществу!
Портфолио
- Иллюстрация мульт-персонажей и макет стенда77 просмотров
- Ютуб шапка/обложка для телеканала ATR68 просмотров
- Дизайн сайта для дилера Mercedes в Украине63 просмотра
- Дизайн сайта для компании Gemini70 просмотров