Мы точно понимаем, что Вам нужно.

Привет! Давайте знакомиться!

В далеком 2010 году команда молодых IT-специалистов трудилась над цифровыми проектами для европейского рынка в Николаеве. Прошло 10 лет и «зеленые айтишники» превратились в опытных экспертов и практиков интернет-маркетинга. Им стало тесно в провинциальном городе и они твердо решили сменить локацию. Выбор пал на столицу. Киев – город, который идеально подходит чтобы отточить приобретенные навыки и перейти на совершенно новый профессиональный уровень.

Сегодня мы позиционируем себя, как диджитал агентство полного цикла. В своей работе ориентируемся на четыре основных принципа: услышать клиента, стать частью его бизнеса, решить конкретную задачу, принести пользу обществу!