Разработка веб-приложений под ключ: верстка, фронтенд (JS, Vue.js), бэкенд (Laravel), Wordpress

Занимаюсь разработкой сайтов и веб-приложений под ключ: интернет-магазины и каталоги, Landing page, сайты-визитки, SPA (одностраниченые приложения), админ-панели, CRM-системы.

Учитываю требования SEO, чтобы сайт корректно индексировался поисковыми системами.

опыт в SEO - 4 года, опыт веб-разарботки - 2 года

Навыки и инструменты: