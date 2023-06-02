Разработка веб-приложений под ключ: верстка, фронтенд (JS, Vue.js), бэкенд (Laravel), Wordpress
Занимаюсь разработкой сайтов и веб-приложений под ключ: интернет-магазины и каталоги, Landing page, сайты-визитки, SPA (одностраниченые приложения), админ-панели, CRM-системы.
Учитываю требования SEO, чтобы сайт корректно индексировался поисковыми системами.
опыт в SEO - 4 года, опыт веб-разарботки - 2 года
Навыки и инструменты:
Адаптивная верстка HTML, CSS, SCSS, Методология БЭМ, Tailwind CSS
JavaScript, GSAP
Vue 3 (Pinia, Vue Router, composition & options API), Nuxt 3
Gulp, Vite
WordPress, WooCommerce
Laravel
Телеграм боты и Telegram Web Apps (telegraf.js + vue)
Базовая SEO-оптимизация, микрозаметка Schema.org, подключение систем веб-аналитики, настройка целей
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Адаптивная верстка сайта и посадка на WordPress39 просмотров
- Адаптивная верстка48 просмотров
- Адаптивная верстка с анимацией48 просмотров
- Адаптивная верстка41 просмотр
- Адаптивная верстка35 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга42 просмотра
- Адаптивная верстка32 просмотра
- Продвижение печатного центра20 просмотров