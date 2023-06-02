vgrinash

Виктория vgrinash

 
29 летБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Разработка веб-приложений под ключ: верстка, фронтенд (JS, Vue.js), бэкенд (Laravel), Wordpress

Занимаюсь разработкой сайтов и веб-приложений под ключ: интернет-магазины и каталоги, Landing page, сайты-визитки, SPA (одностраниченые приложения), админ-панели, CRM-системы.

Учитываю требования SEO, чтобы сайт корректно индексировался поисковыми системами.

опыт в SEO - 4 года, опыт веб-разарботки - 2 года

Навыки и инструменты:

  • Адаптивная верстка HTML, CSS, SCSS, Методология БЭМ, Tailwind CSS

  • JavaScript, GSAP

  • Vue 3 (Pinia, Vue Router, composition & options API), Nuxt 3

  • Gulp, Vite

  • WordPress, WooCommerce

  • Laravel

  • Телеграм боты и Telegram Web Apps (telegraf.js + vue)

  • Базовая SEO-оптимизация, микрозаметка Schema.org, подключение систем веб-аналитики, настройка целей

JavascriptWordPressLaravelHTMLCSSWooCommerceSCSSGulpVue.jsТелеграм ботСайт-визиткаNuxt.jsSEO-оптимизация