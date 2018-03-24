vi-filimonov

Системный администратор Linux и вебмастер

Более 5 лет работы с веб-сайтами, в том числе высоконагруженными проектами: поиск узких мест, устранение серверных ошибок, тонкая настройка ПО. Работаю с Nginx, Apache, MySQL и т.д.

Много опыта с CMS: Wordpress, Joomla, Webasyst, ModX. Провожу аудит сайтов и серверов на предмет скорости загрузки, провожу оптимизацию.

Также есть опыт в fron-end разработке (чистый JavaScript, AngularJS) - могу добавить всплывающие окна на сайт и доработать верстку.