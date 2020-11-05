via_nepran229

Front-ent разработка сайтов!!!!

Меня зовут Вячеслав, мне 21 год. Занимаюсь веб-разработкой чуть более 2 лет. Специализируюсь по Front-end части.

Почему фриланс:

Очень люблю фриланс. Для меня это больше, чем просто работа. Я создаю сайты, которые помогают людям, упрощают их жизнь, делают их счастливее.

Для меня очень важно, чтобы продукт, над которым я работаю, соответствовал самым

наивысшим критериям. С удовольствием делюсь своим ненавязчивым мнением и идеями при необходимости.

Для меня важно, чтобы вам было легко и приятно работать со мной.

Чем могу быть полезен:

Поддержка сайта. В последнее время я занимаюсь развитием и оптимизацией существующих сайтов по части фронтенда. Оптимизирую текущий код, делаю сайт “легче” и приятней. Это моя основная специализация. Если вам нужен аудит - пишите, буду рад помочь.

Верстка. Занимаюсь ей более 2 лет и отлично знаю свое дело. Пишу код, который можно долго поддерживать и развивать в дальнейшем. На основе моего опыта и опыта единомышленников была создана концепция, которая закрепила в себе написание уникального независимого кода с компонентным подходом по BEM методологии - код можно вставить к вам на сайт и он ни при каких условиях не сможет повлиять на уже существующий. Также на него очень тяжело оказать влияние. В 95% код встраивается без доработок.

Т.е. я могу выполнить качественную верстку не только с нуля, но и для уже существующего сайта. Анимация. Это мое любимое. Я очень люблю сложные и интересные анимационные эффекты, динамику элементов. Использую для этого CSS3, SVG, canvas. Также знаком с d3.js и Raphael.js.

Как я работаю:

Я постоянно онлайн. У меня очень быстрая обратная связь. Не пропадаю бесследно - при необходимости, обязательно вам отпишу, когда отошел, и когда вернулся.

Работаю качественно, внимателен к деталям и мелочам. Всегда адекватно отношусь к правкам и доработкам.

Коммуникабельный и открытый человек. Всегда настроен на конструктивный диалог.

Я - узконаправленный специалист и досконально знаю свою работу. Для меня верстка - это этап развития вашего проекта. И я рад принимать в нем участие.

Что я использую в своей работе:

HTML5, Jade, Gulp, BEM

CSS3, Less, Sass

jQuery, jQueryUI, AngularJS

SVG, Canvas, d3.js, Raphael.js

Photoshop, Figma, Google Web Designer, Adobe XD

Git, Mercurail

Оплата:

на карту

Payoneer

Webmoney

Пишите, всегда рад новым знакомствам.

С уважением, Вячеслав.