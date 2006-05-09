РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ САЙТОВ

Мы предлагаем своим заказчикам полный спектр услуг в области создания сайтов в сети Интернет. Основное направление - понятные и ясные концепции сайта, позволяющие сделать его более привлекательным для посетителей. Приятный дизайн и грамотная оптимизация - вот главные факторы, позволяющие нашим клиентам привлекать на свои сайты посетителей и увеличивать продажи своих товаров.

Оптимизация Сайта

Оптимизация сайта позволяет сделать сайт более привлекательным для поисковых систем. Оптимизация сайта - это работы по проведению анализа возможных поисковых запросов, связанных с тематикой сайта (составление семантического ядра сайта), написание кода для размещения на страницах (оптимизация метатегов)

ПРОДВИЖЕНИЕ - РАСКРУТКА САЙТА

Одним из основных направлений нашей деятельности является предоставление услуг направленных на привлечение целевой аудитории на Ваш сайт, увеличение продаж, узнаваемость бренда компании, продвижении на рынок определенных товаров и услуг.

Известно, что большинство посетителей поисковых систем просматривают только первую страницу результатов поиска, на вторую страницу результатов переходят менее половины пользователей. А на последующие страницы идут лишь доли процента посетителей. Мы предлагаем Вам один из наиболее эффективных способов привлечения целевых посетителей – раскрутить сайт в поисковых системах. По статистике, количество посетителей приходящих из поисковых систем может составлять до 80% от общего трафика сайта. Таким образом, раскрутка сайта становится основным направлением в общей маркетинговой стратегии любого ресурса.