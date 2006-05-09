Нужно сделать интернет магазин стандартный трех колоночный на главной странице должно выводиться 9 фотографий (они же разделы магазина) сейчас готова шапка,во флеше таблица цветов для колонок пункты меню в принципе больше ни чего не нужно, все стандартно, движок можно ...
РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ САЙТОВ
Мы предлагаем своим заказчикам полный спектр услуг в области создания сайтов в сети Интернет. Основное направление - понятные и ясные концепции сайта, позволяющие сделать его более привлекательным для посетителей. Приятный дизайн и грамотная оптимизация - вот главные факторы, позволяющие нашим клиентам привлекать на свои сайты посетителей и увеличивать продажи своих товаров.
Оптимизация Сайта
Оптимизация сайта позволяет сделать сайт более привлекательным для поисковых систем. Оптимизация сайта - это работы по проведению анализа возможных поисковых запросов, связанных с тематикой сайта (составление семантического ядра сайта), написание кода для размещения на страницах (оптимизация метатегов)
ПРОДВИЖЕНИЕ - РАСКРУТКА САЙТА
Одним из основных направлений нашей деятельности является предоставление услуг направленных на привлечение целевой аудитории на Ваш сайт, увеличение продаж, узнаваемость бренда компании, продвижении на рынок определенных товаров и услуг.
Известно, что большинство посетителей поисковых систем просматривают только первую страницу результатов поиска, на вторую страницу результатов переходят менее половины пользователей. А на последующие страницы идут лишь доли процента посетителей. Мы предлагаем Вам один из наиболее эффективных способов привлечения целевых посетителей – раскрутить сайт в поисковых системах. По статистике, количество посетителей приходящих из поисковых систем может составлять до 80% от общего трафика сайта. Таким образом, раскрутка сайта становится основным направлением в общей маркетинговой стратегии любого ресурса.
- Интернет-магазины19 заявокЗакрыт16 лет назад
нужна верстка макета, в результе хотелось бы получить чистый,легкий макет, обязательно "резиновый"HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо создать галерею художников вход должен происходить через презентационную страницу,на ней только ссылки на выбор языка. дизайн и флеш презентацию разрабатывать не нужно,нужно будет натянуть готовый дизайн на движок и сделать презентацию стартовой страницей Сама галерея на ...Системы управления (CMS)18 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Сайт, по функциональности ,как http://www.1072442.ru/ Или www.vigvam.ru Админ панель Возможность добавления своей шапки Возможность управления рекламой Аванс,только после тестирования системы. Разумеется,не нужно делать сразу сложные работы и наполнять дизайном,просто показать,как все работает. Заказ срочный, пожалуйста,указывайте сроки изготовления и цены. Планируется сделать не ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Сайт, по функциональности ,как http://www.1072442.ru/ Админ панель Возможность добавления своей шапки Возможность управления рекламой Аванс,только после тестирования системы. Разумеется,не нужно делать сразу сложные работы и наполнять дизайном,просто показать,как все работает. Заказ срочный, пожалуйста,указывайте сроки изготовления и цены. Планируется сделать ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $100
Добрый день, нужно сделать сайт примерно такой же,как http://www.bestnumber.ru/ Нужна админ панель,что бы владелец мог сам удалять проданные номера и добавлять новые. И ,скорее всего,все это приивязано к форме заказа, то есть клиент нажимает на понравивщийся номер,и ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $50
Хотелось бы доску похожую на Jozefina Т.е. стандартная доска по разделам , последние объявления публикуются внизу и отдельный блок для объявлений от администратора. И конечно с понятной инструкцией по установке и возможностью заменить шапку самостоятельно.Веб-программирование16 заявокЗакрыт18 лет назад
- $10
Нужен специалист для нарезки и верстки psd-файлов. Цена указана за один файл. Планируется постоянное сотрудничество.HTML-верстка38 заявокЗакрыт17 лет назад
Небольшая форма обратной связи на phpВеб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад