Личные сведения

Ирина Карпова

Возраст: 24

Замужем

Дети: дочка 1,5 года

Контакты

Город Саратов

Телефон 8 (908) 555-94-81

E-mail [email protected]

Skype: vica12088

Пожелания к будущей работе

Должность Удаленный сотрудник, копирайтер

Зарплата от 7 000 в месяц

Тип работы совместительство

Опыт работы

Стаж 3

Профессиональные навыки Составление и заключение договоров.

Первичная бухгалтерия.

Контроль оформления документов.

Отличное знание ПК.

Места предыдущей работы

ООО «Феникс-2003» Компания «Оптторг»

Офис-менеджер (сентябрь 2009 – август 2011)

• прием и распределение звонков и факсов,

• электронная почта,

• ведение делопроизводства,

• обеспечение офиса компании необходимыми расходными материалами,

• ведение клиентской базы компании,

ТУ Росимущества по Саратовской области

Специалист 2 разряда (апрель 2008 – сентябрь 2009)

• документооборот

• прием входящих звонков;

• работа с входящей, исходящей корреспонденцией (отправка обычных и заказных писем, прием посылок);

• отправка, прием электронной почты,

• консультирование граждан,

• контроль срочных документов на исполнении

Образование

Основное Неоконченное высшее

Саратовский государственный социально-экономический, г. Саратов ( 2009-наст.время)

факультет: Бухгалтерского учета

кафедра: Бух. Учет, анализ и аудит в коммерческих организациях

форма обучения: Дневная

Выпускник (специалист)

Дополнительное Средне специальное

ФГОУ СПО СГППК им. Ю.А. Гагарина,

г. Саратов (2006-2009)

Факультет: Государственное и муниципальное управление

Форма обучения: Дневная

Выпускник (специалист)

Имею научный проект по муниципальному управлению с практическим применением. Проект был защищен на конференции от Государственной думы в г. Москве в октябре 2010 года имеется диплом первой степени!