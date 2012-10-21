Личные сведения
Ирина Карпова
Возраст: 24
Замужем
Дети: дочка 1,5 года
Контакты
Город Саратов
Телефон 8 (908) 555-94-81
E-mail [email protected]
Skype: vica12088
Пожелания к будущей работе
Должность Удаленный сотрудник, копирайтер
Зарплата от 7 000 в месяц
Тип работы совместительство
Опыт работы
Стаж 3
Профессиональные навыки Составление и заключение договоров.
Первичная бухгалтерия.
Контроль оформления документов.
Отличное знание ПК.
Места предыдущей работы
ООО «Феникс-2003» Компания «Оптторг»
Офис-менеджер (сентябрь 2009 – август 2011)
• прием и распределение звонков и факсов,
• электронная почта,
• ведение делопроизводства,
• обеспечение офиса компании необходимыми расходными материалами,
• ведение клиентской базы компании,
ТУ Росимущества по Саратовской области
Специалист 2 разряда (апрель 2008 – сентябрь 2009)
• документооборот
• прием входящих звонков;
• работа с входящей, исходящей корреспонденцией (отправка обычных и заказных писем, прием посылок);
• отправка, прием электронной почты,
• консультирование граждан,
• контроль срочных документов на исполнении
Образование
Основное Неоконченное высшее
Саратовский государственный социально-экономический, г. Саратов ( 2009-наст.время)
факультет: Бухгалтерского учета
кафедра: Бух. Учет, анализ и аудит в коммерческих организациях
форма обучения: Дневная
Выпускник (специалист)
Дополнительное Средне специальное
ФГОУ СПО СГППК им. Ю.А. Гагарина,
г. Саратов (2006-2009)
Факультет: Государственное и муниципальное управление
Форма обучения: Дневная
Выпускник (специалист)
Имею научный проект по муниципальному управлению с практическим применением. Проект был защищен на конференции от Государственной думы в г. Москве в октябре 2010 года имеется диплом первой степени!
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