Направления моей работы:

- UI/UX Design

- дизайн сайтов

- дизайн лендингов

- дизайн логотипов

- дизайн интерфейсов

- создание иллюстраций

Работаю в:

- Figma

- Adobe Illustrator

- Adobe Photoshop

Мой Behance:

https://www.behance.net/dvictor

Я против войны в Украине !