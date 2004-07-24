Направления моей работы:
- UI/UX Design
- дизайн сайтов
- дизайн лендингов
- дизайн логотипов
- дизайн интерфейсов
- создание иллюстраций
Работаю в:
- Figma
- Adobe Illustrator
- Adobe Photoshop
Мой Behance:
https://www.behance.net/dvictor
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Рекламный баннернет просмотров
- Баннер для конференции1 просмотр
- Дизайн главной страницы музыкального сервисанет просмотров
- Дизайн сайта компании, занимающейся разработкой ПОнет просмотров
- Дизайн банковского приложениянет просмотров
- Пост-слайдер в инстаграмнет просмотров
- Абстрактная иллюстрациянет просмотров
- Иллюстрация звездынет просмотров
- Иллюстрация тропической птицынет просмотров