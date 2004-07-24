vicctor

Виктор vicctor

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад

Направления моей работы:
- UI/UX Design
- дизайн сайтов
- дизайн лендингов
- дизайн логотипов
- дизайн интерфейсов
- создание иллюстраций
Работаю в:
- Figma
- Adobe Illustrator
- Adobe Photoshop
Мой Behance:
https://www.behance.net/dvictor