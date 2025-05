Программист C#, разработчик приложений

По специальности я техник по компьютерным системам - всю сознательную жизнь увлекался компьютерами и программированием. Начинал с разработки прошивок для всем известной платформы Arduino на языке C++. Это позволило мне глубоко изучить оптимизацию кода и алгоритмизацию. Позже для собственных нужд стал изучать Unity, C#. На тот момент я стал углублённо изучать объектно ориентированное программирование и всё больше втягиваться в IT. Сейчас я активно продвигаюсь и осваиваю современные технологии в программировании.