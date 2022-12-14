Верстка, которая понравиться вашим пользователям. Web разработка - HTML5, CSS3, Адаптивная Верстка, Bootstrap, JavaScript, ReactJS, SvelteJS, WP.

Здравствуйте! Меня зовут Ярослав и я Front-end разработчик из города Запорожье. Хочу посвятить свой опыт решению ваших проблем. Нацелен на качественную верстку и я уверен в своих знаниях HTML, CSS, JS и других технологий.

Что я вам предлагаю:

Выполнение задания без споров. Все доработки и пожелания входят в стоимость работы. Даю гарантию(14 дней) на свои работы и с удовольствием доработаю или исправлю дефекты после закрытия заказа!

Мои навыки и то, с чем я могу работать:

HTML 5 (работа с семантикой);

CSS 3: - Bootstrap; - Адаптивная верстка; - Flexbox; - Grid CSS; - Media queries; - анимации; - SCSS; - BEM;

JavaScript: - базовые алгоритмы; - манипуляции с DOM; - бургер меню, табы, всплывающие окна, корзина товаров и другие интерактивные элементы; - Gulp;

ReactJS;

SvelteJS;

Wordpress: - посадка верстки на Wordpress; - работа с иерархией шаблонов; - кастомные типы полей - Carbon Fields; - организация категорий, меню, системы управления контентом; - хлебные крошки; - поиск по сайту; - пагинация(разделение на нумерованные страницы и навигация по ним); - и многое другое.

Git;

Адаптация сайта по средствам Lighthouse;

Figma;

Adobe Photoshop.

Контакты: