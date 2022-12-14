vicjaros

Ярослав Викторов vicjaros

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Верстка, которая понравиться вашим пользователям. Web разработка - HTML5, CSS3, Адаптивная Верстка, Bootstrap, JavaScript, ReactJS, SvelteJS, WP.

Здравствуйте! Меня зовут Ярослав и я Front-end разработчик из города Запорожье. Хочу посвятить свой опыт решению ваших проблем. Нацелен на качественную верстку и я уверен в своих знаниях HTML, CSS, JS и других технологий.

Что я вам предлагаю:

  1. Выполнение задания без споров.

  2. Все доработки и пожелания входят в стоимость работы.

  3. Даю гарантию(14 дней) на свои работы и с удовольствием доработаю или исправлю дефекты после закрытия заказа!

Мои навыки и то, с чем я могу работать:

  • HTML 5 (работа с семантикой);

  • CSS 3:

    - Bootstrap;

    - Адаптивная верстка;

    - Flexbox;

    - Grid CSS;

    - Media queries;

    - анимации;

    - SCSS;

    - BEM;

  • JavaScript:

    - базовые алгоритмы;

    - манипуляции с DOM;

    - бургер меню, табы, всплывающие окна, корзина товаров и другие интерактивные элементы;

    - Gulp;

  • ReactJS;

  • SvelteJS;

  • Wordpress:

    - посадка верстки на Wordpress;

    - работа с иерархией шаблонов;

    - кастомные типы полей - Carbon Fields;

    - организация категорий, меню, системы управления контентом;

    - хлебные крошки;

    - поиск по сайту;

    - пагинация(разделение на нумерованные страницы и навигация по ним);

    - и многое другое.

  • Git;

  • Адаптация сайта по средствам Lighthouse;

  • Figma;

  • Adobe Photoshop.

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Отзывы заказчиков

may-skiy
Евгений 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
2 года назад
Верстка
Сделал быстро.
Отличный заказчик! Сразу нашли общий язык. Постановка задачи + Всегда на связи + Смело рекомендую.
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