Здравствуйте! Меня зовут Ярослав и я Front-end разработчик из города Запорожье. Хочу посвятить свой опыт решению ваших проблем. Нацелен на качественную верстку и я уверен в своих знаниях HTML, CSS, JS и других технологий.
Что я вам предлагаю:
Выполнение задания без споров.
Все доработки и пожелания входят в стоимость работы.
Даю гарантию(14 дней) на свои работы и с удовольствием доработаю или исправлю дефекты после закрытия заказа!
Мои навыки и то, с чем я могу работать:
HTML 5 (работа с семантикой);
CSS 3:
- Bootstrap;
- Адаптивная верстка;
- Flexbox;
- Grid CSS;
- Media queries;
- анимации;
- SCSS;
- BEM;
JavaScript:
- базовые алгоритмы;
- манипуляции с DOM;
- бургер меню, табы, всплывающие окна, корзина товаров и другие интерактивные элементы;
- Gulp;
ReactJS;
SvelteJS;
Wordpress:
- посадка верстки на Wordpress;
- работа с иерархией шаблонов;
- кастомные типы полей - Carbon Fields;
- организация категорий, меню, системы управления контентом;
- хлебные крошки;
- поиск по сайту;
- пагинация(разделение на нумерованные страницы и навигация по ним);
- и многое другое.
Git;
Адаптация сайта по средствам Lighthouse;
Figma;
Adobe Photoshop.
Контакты:
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