victor_23

Виктор Миронов victor_23

 
42 годаГермания/Оснабрюк
17 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Java developer (Spring, Hibernate, JSP), PHP, веб-дизайн

Профессиональныt навыки:

Java (Hibirnate, Spring, JSP, Tomcat), HTML, JavaScript, PHP, JSP, C#

Разработка web-приложений, дизаин, верстка

Delphi 4-8, Visual C, C#

Разработка приложений клиент-сервер, баз данных, офисное ПО

PostgreSQL, MS SQLServer2000/2005, Oracle, MS Access, SQLServer, BDE

Разработка и сопровождение приложений баз данных, интеграция баз данных различных форматов

OLE, VBasic, COM

Разработка программ для совместной работы с приложениями MS Office, написание макросов

Photoshop, Macromedia Flash

Подготовка изображений и анимации, дизаин страниц

PHPJavascriptOraclePostgreSQLHTMLDelphi
Портфолио