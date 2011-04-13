Java developer (Spring, Hibernate, JSP), PHP, веб-дизайн
Профессиональныt навыки:
Java (Hibirnate, Spring, JSP, Tomcat), HTML, JavaScript, PHP, JSP, C#
Разработка web-приложений, дизаин, верстка
Delphi 4-8, Visual C, C#
Разработка приложений клиент-сервер, баз данных, офисное ПО
PostgreSQL, MS SQLServer2000/2005, Oracle, MS Access, SQLServer, BDE
Разработка и сопровождение приложений баз данных, интеграция баз данных различных форматов
OLE, VBasic, COM
Разработка программ для совместной работы с приложениями MS Office, написание макросов
Photoshop, Macromedia Flash
Подготовка изображений и анимации, дизаин страниц
Портфолио
- BCkoud142 просмотра
- Дизайн сайта компании RIV167 просмотров
- Сайт художницы186 просмотров
- Исторический сайт города Витебска385 просмотров
- Сайт музыкальной группы Дизель-поезд179 просмотров