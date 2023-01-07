Веб-дизайн

Привет! Меня зовут Вика, я занимаюсь созданием продающих сайтов, кликабельных баннеров, превью и логотипов.

Если ты боишься слить деньги в шаблонную упаковку своего продукта, то welcome.

Со мной этого не произойдёт.

Ты получишь:

• Полный анализ ниши и конкурентов

• Проработанные смыслы и полный прототип будущего сайта

• Креативный и современный дизайн

• Адаптивную верстку под все устройства

• Большие чеки и высокую конверсию

Здесь посмотри примеры моих работ

https://www.behance.net/viktoria0002c2

Пиши и оберни свой бизнес в правильную упаковку!