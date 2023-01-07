Веб-дизайн
Привет! Меня зовут Вика, я занимаюсь созданием продающих сайтов, кликабельных баннеров, превью и логотипов.
Если ты боишься слить деньги в шаблонную упаковку своего продукта, то welcome.
Со мной этого не произойдёт.
Ты получишь:
• Полный анализ ниши и конкурентов
• Проработанные смыслы и полный прототип будущего сайта
• Креативный и современный дизайн
• Адаптивную верстку под все устройства
• Большие чеки и высокую конверсию
Здесь посмотри примеры моих работ
https://www.behance.net/viktoria0002c2
Пиши и оберни свой бизнес в правильную упаковку!