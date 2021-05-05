videomaker-od

Оксана Диас videomaker-odvideomaker-od
41 годРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Видеомонтаж
ВИДЕОМОНТАЖ -ЛЮБЫЕ ВИДЕО
ролики для соц.сетей, видео портфолио, док.фильмы
Привет! Я занимаюсь видеомонтажом более 18 лет. Монтировала фильмы и сериалы. Сейчас увлеклась созданием коротких видеороликов (продающие видео, ролики для соц.сетей, видеопортфолио..) Буду рада осуществить Ваш замысел! В портфолио пока не много подобных работ, но в себя я уверена! Отличный результат гарантирую.
Пишите, все обговорим!
Действие аккаунта приостановлено!