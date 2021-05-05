videomaker-od

Видеомонтаж

ВИДЕОМОНТАЖ -ЛЮБЫЕ ВИДЕО

ролики для соц.сетей, видео портфолио, док.фильмы

Привет! Я занимаюсь видеомонтажом более 18 лет. Монтировала фильмы и сериалы. Сейчас увлеклась созданием коротких видеороликов (продающие видео, ролики для соц.сетей, видеопортфолио..) Буду рада осуществить Ваш замысел! В портфолио пока не много подобных работ, но в себя я уверена! Отличный результат гарантирую.

Пишите, все обговорим!