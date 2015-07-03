Лут Виктор Андреевич
Дата рождения: 08 июля 1971 г.
Гражданство: Украина
Эл. почта: [email protected] Желаемый график работы:
удаленная работа
Цель
Соискание должности оператора ПК (удаленно)
Образование
1998 г. Харьковский учетно-экономический техникум
младший специалист по бухгалтерскому учету и аудиту
2012 г Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (заочное отделение)
факультет компьютерной инженерии
инженер - системный аналитик
Опыт работы
09.2002 — 2013 г. ООО «Инвестиционная аграрная компания «Балинвест»
Должность: оператор ПК
— создание, обслуживание, администрирование локальной сети (12 раб. мест);
— установка, настройка программного обеспечения (Windows XP, 7; MS Office, 1С и др.);
— работа с internet и e-mail;
— набор, верстка текстов, работа с электронными таблицами, работа с БД Acces;
Профессиональные навыки и знания
• Уверенный пользователь ПК (MS Office: Word, Excel, Acces, Outlook; Photo Shop, Corel Draw, Компас 3D, 3D Max (junior))
• рерайт текстов (Advego)
• навыки программировании Pascal, C++, HTML.
• навыки работы с SMC Joomla!
Знание иностранных языков
• Английский язык — начальный уровень (со словарем).
Прочее
Желаемый уровень з/п - $250+