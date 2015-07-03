vihard

Виктор Лут vihard

 
53 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Лут Виктор Андреевич

Дата рождения: 08 июля 1971 г.

Гражданство: Украина

Эл. почта: [email protected] Желаемый график работы:

удаленная работа

Цель

Соискание должности оператора ПК (удаленно)

Образование

1998 г. Харьковский учетно-экономический техникум

младший специалист по бухгалтерскому учету и аудиту

2012 г Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (заочное отделение)

факультет компьютерной инженерии

инженер - системный аналитик

Опыт работы

09.2002 — 2013 г. ООО «Инвестиционная аграрная компания «Балинвест»

Должность: оператор ПК

— создание, обслуживание, администрирование локальной сети (12 раб. мест);

— установка, настройка программного обеспечения (Windows XP, 7; MS Office, 1С и др.);

— работа с internet и e-mail;

— набор, верстка текстов, работа с электронными таблицами, работа с БД Acces;

Профессиональные навыки и знания

• Уверенный пользователь ПК (MS Office: Word, Excel, Acces, Outlook; Photo Shop, Corel Draw, Компас 3D, 3D Max (junior))

• рерайт текстов (Advego)

• навыки программировании Pascal, C++, HTML.

• навыки работы с SMC Joomla!

Знание иностранных языков

• Английский язык — начальный уровень (со словарем).

Прочее

Желаемый уровень з/п - $250+

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