Низкий старт высоких побед - мой девиз на сегодняшний день!
Меня зовут Виктория и мне 23 года.
Моё направление - дизайн сайтов и лендингов.
Мне нравится работа, которой я занимаюсь. К каждому проекту стараюсь подойти по-особенному, выполняю его с удовольствием и соблюдаю оговоренные сроки. Вношу любые правки в дизайн и работаю над макетом до полного утверждения.
Каждый день я стараюсь узнать новые подходы, фишки и концепции, которые позволяют быть в тренде, сделать сайт живее и более привлекательнее для его пользователей.
Дизайн сайтов:
→ Landing page
→ Интернет магазины
→ Адптивность
→ Сайты портфолио
→ Информационные сайты
→ Баннеры
Работая со мной, вы можете быть уверены, что я:
✓ Выполню работу качественно и в оговоренный срок
✓ Всегда на связи
✓ Отвечу на все ваши вопросы
Владею программами:
- Adobe Photoshop
- Figma
Viber, Telegram, WhatsApp: +375(29)176-95-90
VK:
С уважением, Виктория Сидоренко!❤
Портфолио
- Качественная психологическая помощь "Alianta"70 просмотров
- Интернет-магазин "Book House"94 просмотра
- Редизайн главной страницы сайта108 просмотров
- Landing Page о современном digital-специалисте139 просмотров
- Landing Page65 просмотров