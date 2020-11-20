vik23vik

Виктория Сидоренко vik23vik

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайн сайтов с душой!

Низкий старт высоких побед - мой девиз на сегодняшний день!

Меня зовут Виктория и мне 23 года.

Моё направление - дизайн сайтов и лендингов.

Мне нравится работа, которой я занимаюсь. К каждому проекту стараюсь подойти по-особенному, выполняю его с удовольствием и соблюдаю оговоренные сроки. Вношу любые правки в дизайн и работаю над макетом до полного утверждения.

Каждый день я стараюсь узнать новые подходы, фишки и концепции, которые позволяют быть в тренде, сделать сайт живее и более привлекательнее для его пользователей.

Дизайн сайтов:

→ Landing page

→ Интернет магазины

→ Адптивность

→ Сайты портфолио

→ Информационные сайты

→ Баннеры

Работая со мной, вы можете быть уверены, что я:

✓ Выполню работу качественно и в оговоренный срок

✓ Всегда на связи

✓ Отвечу на все ваши вопросы

Владею программами:

  • Adobe Photoshop
  • Figma
Instagram: vika_sidorenko23

Viber, Telegram, WhatsApp: +375(29)176-95-90

VK:

Mail.ru: [email protected]

С уважением, Виктория Сидоренко!❤

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

Cherces
Адам 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$20
10 баллов
4 года назад
Редизайн указанного сайта
Качественная работа, быстрая коммуникация. Работает до результата. Рекомендую.
Рекомендую! Хороший заказчик
Ответный отзыв
kvkrasnodar
Ирина 
27 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Написание текста в гугл
Справилась быстро!
Хороший заказчик! Четко поставлена задача и оплата очень быстрая! Рекомендую. Спасибо!
Ответный отзыв
Cherces
Адам 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$5
10 баллов
4 года назад
Редизайн сайта
Приятный, уважительный человек и крутой специалист! При том что у меня было достаточно сумбурное, расплывчатое задание, вообще без лишних вопросов сделала все как надо. Будем работать еще.
Хороший заказчик! Изложил задачу понятно! Очень ответственный, внимательный и уважительный! Было приятно работать!
Ответный отзыв