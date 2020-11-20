Дизайн сайтов с душой!

Низкий старт высоких побед - мой девиз на сегодняшний день!

Меня зовут Виктория и мне 23 года.

Моё направление - дизайн сайтов и лендингов.

Мне нравится работа, которой я занимаюсь. К каждому проекту стараюсь подойти по-особенному, выполняю его с удовольствием и соблюдаю оговоренные сроки. Вношу любые правки в дизайн и работаю над макетом до полного утверждения.

Каждый день я стараюсь узнать новые подходы, фишки и концепции, которые позволяют быть в тренде, сделать сайт живее и более привлекательнее для его пользователей.

Дизайн сайтов:

→ Landing page

→ Интернет магазины

→ Адптивность

→ Сайты портфолио

→ Информационные сайты

→ Баннеры

Работая со мной, вы можете быть уверены, что я:

✓ Выполню работу качественно и в оговоренный срок

✓ Всегда на связи

✓ Отвечу на все ваши вопросы

Владею программами:

Adobe Photoshop

Figma

vika_sidorenko23

Viber, Telegram, WhatsApp: +375(29)176-95-90

VK:

Mail.ru: [email protected]

С уважением, Виктория Сидоренко!❤