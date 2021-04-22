vik_hrytsenko

Web разработчик

Всем привет!

Меня зовут Виктория, я разработчик из Украины. Последние 7 лет я создаю и поддерживаю сайты. В основном верстаю landing page, настраиваю/создаю темы под различные CMS (в основном WordPress, HubSpot), вношу правки на ваших уже существующих сайтах, работаю с различными плагинами и прочее. Имею хорошие знания html, css, js (jQuery), php, sql и тд, в работе в основном использую препроцессор scss что позволяет сделать мой код чистым, читабельным и оптимизированным. Все разработанные мною сайты адаптивные.

Обращайтесь! Буду рада помочь вам создать сайт согласно вашим требованиям.