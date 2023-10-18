Шукаєш людину, яка швидко та якісно зробить роботу? Тоді тобі до мене!

Привіт! Мене звати Вікторія, мені 22 роки. Я студентка 4 курсу філологічного факультету Українсько-Польського Вищого Навчального Закладу «Центрально- Європейського Університету». Я добре володію українською, російською та маю базові знання з англійської. Також добре редагую українськомовні та російськомовні тексти.Також я швидко можу друкувати, тому набирати тексти не доставить мені ніяких труднощів. Як людина я дуже відповідальна та комунікабельна, тому швидко знайду спільну мову будь з ким . Готова працювати без вихідних