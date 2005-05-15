Образование:

Высшее с отличием

1999-2004 г.г.: Донбасская Национальная Академия Строительства и Архитектуры

Специальность: «Экономика предприятий»

Квалификациямагистра экономики предприятий

Опыт работы: 15.05.2005- 1.11.2010 - ООО

Профиль организации: Поставки угольной продукции на электрогенерирующие компании, металлургические предприятия для бытовых нужд Украины и за рубежом.

(полная система налогообложения)

Должностные обязанности:

- Поиск необходимой информации;

- Взаимодействия с оптовыми покупателями и производителями угля, составление и

ведение клиентской базы, графиков отгрузки и оплаты;

- Составление и заключения договоров, спецификаций и доп. соглашений;

- Подготовка пакета документов для тендера;

- Контроль за выполнением договорных обязательств поставщиков и

покупателей, контроль расчетов (дебиторская/кредиторская задолженность – ж/о 63,36);

- контроль оплаты на р/счета, контроль отгрузок и закупок, контроль денежных средств на

р/с-х в специфических собственных таблицах Exell, приспособление Exell для

ведения и хранения информации различной важности и сложности.

- ведение 30,31, 63,36, 65, 28

- Ежедневные отчеты о состоянии дебиторской/кредиторской задолженности (в

разрезе поставщиков/покупателей), о наличии остатка на р/с, о поступлении

денег на р/с

- Осуществление взаимоотношений с банками: оформление траншей, овердрафтов,

прочих кредитов;

- Отправка платежей в системе Клиент-Банк;

- Составление первичной документации (счета, расходные, налоговые накладные, письма

о собственности, расчет приплат/скидок согласно заключенным договорам);

- Расчет эффективности по заключенным договорам;

- Курирование документооборота предприятия (ведение делопроизводства), деловая

переписка, составление актов, приказов, писем;

- Учет денежных средств, учет расчетов по заработной плате работников предприятия;

- Расчеты с фондами социального страхования, составление отчетов и сдача их в органы

социального страхования;

- Решение организационных вопросов;

- Прием входящей/исходящий корреспонденции.

- Работа с ж/д накладными: учет, регистрация, проверка правильности оформления,

проч.

2004 – 2008г.г. – ООО

2001 – 2011 - ООО

Профиль организаций: Сфера кабельного телевидения (единый налог)

Должность: Бухгалтер

Должностные обязанности:

- Контроль начисления и оплаты абонентов за услуги кабельного телевидения;

- Создание программы в Exel «Учет и начисление абонплаты»

- Работа в программе «Учет и начисление абонплаты»

- Ведение договорной документации;

- Контроль расчетов, контроль движения ТМЦ;

- Осуществление взаимоотношений с банками ;

- Составление первичной документации;

- ведение 30,31, 63,36, 372, 65, 20.

- Курирование документооборота предприятия (ведение делопроизводства);

- Учет денежных средств на расчетном счете и в кассе, учет основных и оборотных

средств в программе 1с (сч.30, 31,10 проч.);

- Работа с выписками (разноска, проводка, архивация) в 1с

- Расчеты с подотчетными лицами (сч.372);

- Ежедневный отчет руководителю о состоянии дебиторской/кредиторской

задолженности, о зачислении платежей на расчетный счет, об остатках средств

на расчетных счетах и в кассе

- Учет расчетов по заработной плате работников предприятия;

- Отправка платежей в системе Клиент-Банк (Приват-Банк, Надра, Аваль)

- Расчеты с фондами социального страхования;

- Составление отчетов и сдача их в органы социального страхования;

17.01.2012 – 23.08.2012 - ООО

Профиль организаций: Производство бетонных смесей и строительных растворов.

Должность: Бухгалтер в единственном лице

Должностные обязанности:

- Составление калькуляций себестоимости бетонных смесей и строительных растворов;

- Контроль за формированием себестоимости;

- Ведение договорной документации;

- Контроль расчетов, контроль движения ТМЦ;

- Осуществление взаимоотношений с банками;

- Составление первичной документации;

- ведение 30,31, 20, 28, 63, 36, 372, 65.

- Курирование документооборота предприятия (ведение делопроизводства);

- Учет денежных средств на расчетном счете и в кассе, учет основных и оборотных

средств в программе 1с (сч.30, 31,10 проч.);

- Работа с выписками (разноска, проводка, архивация) в 1с

- Расчеты с подотчетными лицами (сч.372);

- Ежедневный отчет руководителю о состоянии дебиторской/кредиторской

задолженности, о зачислении платежей на расчетный счет, об остатках средств

на расчетных счетах и в кассе

- Отправка платежей в системе Клиент-Банк (Приват-Банк, Надра, Аваль)

19.02.2013 – 04.03.2014 - ООО

Профиль организаций: сфера строительства (крупные объекты – гос.заказы).

Должность: Бухгалтер

Должностные обязанности:

- Ведение бухгалтерского и управленческого учета;

- Учет движения материалов и товаров в бух. и упр. учете;

- Тесная работа со сметным отделом;

- Грамотное списание материалов согласно подписанных актов;

- Работа с авансовыми отчетами и наличкой;

- Контроль расчетов, контроль движения ТМЦ;

- Составление первичной документации и ее учет;

-Организационные вопросы

Навыки:

Владение навыками работы на ПК:

- Уверенный пользователь программы 1С 7. (в т.ч.наладка конфигуратора), отличное знание 1С 8 (конфигурация УПТ в т.ч.)

- Отличное знание ПК (программ Microsoft Office(создание программ на базе Excel)

- Навыки сверх быстрой печати

- Работа с программой отчетности Звiт, работа склиент-банками

- Знание Интернета

- Умение работать с оргтехникой (факс, принтер,сканер, ксерокс и проч.)

- Умение быстро осваивать и работать в других,раннее не изученных, программах;

Владение иностранными языками: английский со словарем

Личные достижения:

Разработка системы работы, позволяющая увеличить оперативность труда, и сократить возможности допущения ошибок.

Личные качества:

- трудолюбие

- ответственность

- усидчивость

- порядочность

- отсутствие вредных привычек

- коммуникабельность

- неконфликтность

- быстрая обучаемость

- умение работать в напряженном рабочем графике

Перспектива:

Получение юридического образования

Связь:

e-mail: [email protected]

Тел: 095-657-54-25