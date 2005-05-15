Образование:
Высшее с отличием
1999-2004 г.г.: Донбасская Национальная Академия Строительства и Архитектуры
Специальность: «Экономика предприятий»
Квалификациямагистра экономики предприятий
Опыт работы: 15.05.2005- 1.11.2010 - ООО
Профиль организации: Поставки угольной продукции на электрогенерирующие компании, металлургические предприятия для бытовых нужд Украины и за рубежом.
(полная система налогообложения)
Должностные обязанности:
- Поиск необходимой информации;
- Взаимодействия с оптовыми покупателями и производителями угля, составление и
ведение клиентской базы, графиков отгрузки и оплаты;
- Составление и заключения договоров, спецификаций и доп. соглашений;
- Подготовка пакета документов для тендера;
- Контроль за выполнением договорных обязательств поставщиков и
покупателей, контроль расчетов (дебиторская/кредиторская задолженность – ж/о 63,36);
- контроль оплаты на р/счета, контроль отгрузок и закупок, контроль денежных средств на
р/с-х в специфических собственных таблицах Exell, приспособление Exell для
ведения и хранения информации различной важности и сложности.
- ведение 30,31, 63,36, 65, 28
- Ежедневные отчеты о состоянии дебиторской/кредиторской задолженности (в
разрезе поставщиков/покупателей), о наличии остатка на р/с, о поступлении
денег на р/с
- Осуществление взаимоотношений с банками: оформление траншей, овердрафтов,
прочих кредитов;
- Отправка платежей в системе Клиент-Банк;
- Составление первичной документации (счета, расходные, налоговые накладные, письма
о собственности, расчет приплат/скидок согласно заключенным договорам);
- Расчет эффективности по заключенным договорам;
- Курирование документооборота предприятия (ведение делопроизводства), деловая
переписка, составление актов, приказов, писем;
- Учет денежных средств, учет расчетов по заработной плате работников предприятия;
- Расчеты с фондами социального страхования, составление отчетов и сдача их в органы
социального страхования;
- Решение организационных вопросов;
- Прием входящей/исходящий корреспонденции.
- Работа с ж/д накладными: учет, регистрация, проверка правильности оформления,
проч.
2004 – 2008г.г. – ООО
2001 – 2011 - ООО
Профиль организаций: Сфера кабельного телевидения (единый налог)
Должность: Бухгалтер
Должностные обязанности:
- Контроль начисления и оплаты абонентов за услуги кабельного телевидения;
- Создание программы в Exel «Учет и начисление абонплаты»
- Работа в программе «Учет и начисление абонплаты»
- Ведение договорной документации;
- Контроль расчетов, контроль движения ТМЦ;
- Осуществление взаимоотношений с банками ;
- Составление первичной документации;
- ведение 30,31, 63,36, 372, 65, 20.
- Курирование документооборота предприятия (ведение делопроизводства);
- Учет денежных средств на расчетном счете и в кассе, учет основных и оборотных
средств в программе 1с (сч.30, 31,10 проч.);
- Работа с выписками (разноска, проводка, архивация) в 1с
- Расчеты с подотчетными лицами (сч.372);
- Ежедневный отчет руководителю о состоянии дебиторской/кредиторской
задолженности, о зачислении платежей на расчетный счет, об остатках средств
на расчетных счетах и в кассе
- Учет расчетов по заработной плате работников предприятия;
- Отправка платежей в системе Клиент-Банк (Приват-Банк, Надра, Аваль)
- Расчеты с фондами социального страхования;
- Составление отчетов и сдача их в органы социального страхования;
17.01.2012 – 23.08.2012 - ООО
Профиль организаций: Производство бетонных смесей и строительных растворов.
Должность: Бухгалтер в единственном лице
Должностные обязанности:
- Составление калькуляций себестоимости бетонных смесей и строительных растворов;
- Контроль за формированием себестоимости;
- Ведение договорной документации;
- Контроль расчетов, контроль движения ТМЦ;
- Осуществление взаимоотношений с банками;
- Составление первичной документации;
- ведение 30,31, 20, 28, 63, 36, 372, 65.
- Курирование документооборота предприятия (ведение делопроизводства);
- Учет денежных средств на расчетном счете и в кассе, учет основных и оборотных
средств в программе 1с (сч.30, 31,10 проч.);
- Работа с выписками (разноска, проводка, архивация) в 1с
- Расчеты с подотчетными лицами (сч.372);
- Ежедневный отчет руководителю о состоянии дебиторской/кредиторской
задолженности, о зачислении платежей на расчетный счет, об остатках средств
на расчетных счетах и в кассе
- Отправка платежей в системе Клиент-Банк (Приват-Банк, Надра, Аваль)
19.02.2013 – 04.03.2014 - ООО
Профиль организаций: сфера строительства (крупные объекты – гос.заказы).
Должность: Бухгалтер
Должностные обязанности:
- Ведение бухгалтерского и управленческого учета;
- Учет движения материалов и товаров в бух. и упр. учете;
- Тесная работа со сметным отделом;
- Грамотное списание материалов согласно подписанных актов;
- Работа с авансовыми отчетами и наличкой;
- Контроль расчетов, контроль движения ТМЦ;
- Составление первичной документации и ее учет;
-Организационные вопросы
Навыки:
Владение навыками работы на ПК:
- Уверенный пользователь программы 1С 7. (в т.ч.наладка конфигуратора), отличное знание 1С 8 (конфигурация УПТ в т.ч.)
- Отличное знание ПК (программ Microsoft Office(создание программ на базе Excel)
- Навыки сверх быстрой печати
- Работа с программой отчетности Звiт, работа склиент-банками
- Знание Интернета
- Умение работать с оргтехникой (факс, принтер,сканер, ксерокс и проч.)
- Умение быстро осваивать и работать в других,раннее не изученных, программах;
Владение иностранными языками: английский со словарем
Личные достижения:
Разработка системы работы, позволяющая увеличить оперативность труда, и сократить возможности допущения ошибок.
Личные качества:
- трудолюбие
- ответственность
- усидчивость
- порядочность
- отсутствие вредных привычек
- коммуникабельность
- неконфликтность
- быстрая обучаемость
- умение работать в напряженном рабочем графике
Перспектива:
Получение юридического образования
Связь:
e-mail: [email protected]
Тел: 095-657-54-25