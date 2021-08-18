vika_krtva

Вика vika_krtva

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Художник

Работаю в разных техниках и с разными материалами, от карандаша до графического планшета.

Открыта к сотрудничеству)

Портфолио

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