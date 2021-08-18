Художник
Работаю в разных техниках и с разными материалами, от карандаша до графического планшета.
Открыта к сотрудничеству)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Иллюстрация с персонажем55 просмотров
- Дизайн принта43 просмотра
- Дизайн принта40 просмотров
- Портрет41 просмотр
- Портрет35 просмотров
- Дизайн для шоппера. печать на ткани34 просмотра
- Портрет по фото dream art50 просмотров
- Портрет карандашом36 просмотров
- Декративная картинка31 просмотр
- Пейзаж маслом23 просмотра
- Картина маслом26 просмотров
- Портрет по фото35 просмотров