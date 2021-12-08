vika_romanova199

Виктория vika_romanova199

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад

Менеджер по маркетплейсам вб и озон. Ранее работала в саппорте, так что, быстрый набор текста и грамотная речь имеется)

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей