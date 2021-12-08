vika_romanova199

Требуется разработка инфографики из 5-6 фотографий для маркетплейса Wildberries. Задача включает создание дизайна для товара - порошок, который привлечет внимание покупателей.
Дизайн продукции17 заявок
Закрыт
6 месяцев назад
Менеджер по маркетплейсам вб и озон. Ранее работала в саппорте, так что, быстрый набор текста и грамотная речь имеется)
Требуется разработка инфографики из 5-6 фотографий для маркетплейса Wildberries. Задача включает создание дизайна для товара - порошок, который привлечет внимание покупателей.
Требуется отретушировать предметные фотографии для повышения их качества. Ожидается профессиональная обработка изображений с учетом деталей. Фотографии будут предоставлены для работы.