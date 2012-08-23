vikak

Виктория Константинова vikak

 
59 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Coolover
34 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Нужен контент в группу на фейсбуке (тема кофе)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
1 отзыв
от $2
от 2 дней
нет рейтинга