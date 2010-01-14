vikenteva_irina

Ирина Парфенова vikenteva_irina

 
45 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Flash, полиграфия, наружная реклама

РЕЗЮМЕ

Викентьева Ирина Петровна

Г. Москва, ул. Черняховского, д. 9 кор., 4 кв. 321

Тел.8-919-764-38-13; 155-74-02

e-mail :[email protected]

skype: irendesign1

ВЫСШЕЕ

1996–2001гг.- Государственная Акадения Славянской культуры, г. Москва

Факультет Изобразительное искусство

специальность - художник

ОПЫТ РАБОТЫ

04.07.гг - по наст время Агенство Недвижимости Миан

- Изготовление флэш баннеров

- Дизайн макетов для полиграфии и наружной рекламы

- Верстка буклетов, каталогов, флаеров

06.06.гг – 04.07. – дизайнер рекламного отдела ООО «Технический Клуб АРТ-КИТХХI» , г. Москва оптово-розничная продажа инструментов (Bosch, Stihl, Viking, Metaboи т.д)

- Креатив и верстка всех рекламных материалов компании.

- Каталоги, буклеты, визитки, флаеры

- Оформление выставочных стендов (баннеры наружной рекламы, привязка к стенду)

- Разработка логотипа и фирменного стиля компании

- Создание Brand Book

- Сканирование и ретушь фотографий и т.д.

06.01 –06.06- дизайнер ООО «Дисанс» Рекламное агенство, г. Москва

- Рекламные модули для журналов (развороты, обложки)

- Листовки

- Оформление выставок (баннеры для стендов, привязка)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Владение английским (или др.) языком на уровне пользователя графических программ

Владение немецким- разговорный уровень

Владение компьютером: Flash, Adobe Photoshop, Illustrator, Quark, InDesign, основы 3D

Портфолио
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Отзывы заказчиков
Invizible
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Ищу дизайнера по баннерам
Отлично справилась с работой, хороший специалист в своём деле, надеемся на дальнейшее соотрудничество!
All gut
Ответный отзыв