РЕЗЮМЕ
Викентьева Ирина Петровна
Г. Москва, ул. Черняховского, д. 9 кор., 4 кв. 321
Тел.8-919-764-38-13; 155-74-02
e-mail :[email protected]
skype: irendesign1
ВЫСШЕЕ
1996–2001гг.- Государственная Акадения Славянской культуры, г. Москва
Факультет Изобразительное искусство
специальность - художник
ОПЫТ РАБОТЫ
04.07.гг - по наст время Агенство Недвижимости Миан
- Изготовление флэш баннеров
- Дизайн макетов для полиграфии и наружной рекламы
- Верстка буклетов, каталогов, флаеров
06.06.гг – 04.07. – дизайнер рекламного отдела ООО «Технический Клуб АРТ-КИТХХI» , г. Москва оптово-розничная продажа инструментов (Bosch, Stihl, Viking, Metaboи т.д)
- Креатив и верстка всех рекламных материалов компании.
- Каталоги, буклеты, визитки, флаеры
- Оформление выставочных стендов (баннеры наружной рекламы, привязка к стенду)
- Разработка логотипа и фирменного стиля компании
- Создание Brand Book
- Сканирование и ретушь фотографий и т.д.
06.01 –06.06- дизайнер ООО «Дисанс» Рекламное агенство, г. Москва
- Рекламные модули для журналов (развороты, обложки)
- Листовки
- Оформление выставок (баннеры для стендов, привязка)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Владение английским (или др.) языком на уровне пользователя графических программ
Владение немецким- разговорный уровень
Владение компьютером: Flash, Adobe Photoshop, Illustrator, Quark, InDesign, основы 3D
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