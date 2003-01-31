Професійний переклад з/на англійський, український і російський язиків. Швидко. Дешево. Грамотно.
Доброго дня!
Англійська С1, магістр фінансів.
Люблю подорожувати та вдосконалювати свої навики англійскої мови.
Я комунікабельна, відповідальна, клієнтоорієнтована та цілеспрямована.
Працювала з 18 років в банку, тому знаю, як правильно «догодити клієнту».
Докладніше про роботу?:
? Оплата виключно після виконання роботи та вашого повного нею задоволення.
? Ціни не високі, мені потрібний досвід, вам якісний переклад – ми точно домовимося.
? Перекладаю що завгодно, у будь-яких кількостях.
? Ціну та час обговоримо.