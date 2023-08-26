Вікторія Никифорова vikodin_20vikodin_20
26 летУкраина/Черкассы
год на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Всім привіт! Я студентка, навчаюсь на художника (магістратура). Переселенка з Луганської області. Більше року створюю 3д-дизайни у програмі 3D max. Також використовую інструменти Adobe Photoshop для обробки фотографій, розробки постерів та Illustrator для створення ілюстрацій з нуля. Буду сподіватись, що оберете мене для своїх заказів!
Портфолио
- Ліжко в інтер'єрінет просмотров
- Дизайн інтер'єру квартири3 просмотра