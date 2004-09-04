viksidesign

Графічний/веб-дизайнер

Мене звати Вікторія і мені 18 років. Я навчаюсь на другому курсі Національного університету на спеціальності "Графічний дизайн", тож маю сильну базу знань основ дизайну(композиція, типографіка, кольористика). Також у вільний час навчаюсь на курсах з веб-дизайну, задля покращення своїх навичок та відповідно результатів роботи.

Володію програмами Figma, Adobe Photoshop/Illustrator. Завжди стежу за трендами, щоб аналізувати їх і створювати актуальний контент.

Розбираюся в упаковці, ведені, алгоритмах Instagram, Tik Tok, Telegram, Facebook (пройшла курс з особистого бренду від genius.space).

Мої якості які допомагають мені у роботі це відповідальність, креативність, адаптивність, постійний розвиток, а також комунікативні навички.

Маю знання англійської мови на рівні А2, та регулярно продовжую вдосконалювати її з репетитором.

Буду дуже рада бути корисною для Вас своєю роботою.

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