viksmirn

Смирнова viksmirn

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Флеш-программист/аниматор

    привет, мы ищем себе в команду человека, который хорош во флеше. Вот таким мы его видим. Обязанности: -анимация баннеров, игр, персонажей -создание раскадровок для анимации на основе key visual ...

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Флеш-анимация. Рука, ставящая свечку

    Нужен флешер для создания живой анимации поставки свечи в церкови... Рука будет двигаться мышкой, потом берет свечу, зажигает и ставит ... Нужен оптыный профессионал... Проект не последний, при удачном сотрудничестве , оно ...

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад