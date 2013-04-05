привет, мы ищем себе в команду человека, который хорош во флеше. Вот таким мы его видим. Обязанности: -анимация баннеров, игр, персонажей -создание раскадровок для анимации на основе key visual ...
Анимация3 заявки
Закрыт
12 лет назад
привет, мы ищем себе в команду человека, который хорош во флеше. Вот таким мы его видим. Обязанности: -анимация баннеров, игр, персонажей -создание раскадровок для анимации на основе key visual ...
Нужен флешер для создания живой анимации поставки свечи в церкови... Рука будет двигаться мышкой, потом берет свечу, зажигает и ставит ... Нужен оптыный профессионал... Проект не последний, при удачном сотрудничестве , оно ...