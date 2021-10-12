Здравствуйте
занимаюсь разработкой сайтов
умею верстать html+css+js
знаю языки: js, java, python
для js знаю фреймворки react, jquer
для java spring(само собой), jsoup, swing
для python django
кроме этого умею делать автоматизацию на скриптовых языках( bash, python, etc.)
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
3 года назад
Все прошло гладко и оперативно. Рекомендую
Ответный отзыв
все хорошо
$50
10 баллов
4 года назад
Виктор, оперативно выполнил работы. Очень благодарен. Быстро вносил правки Заказчика. Рекомендую
Ответный отзыв
хороший заказчик, оплата в срок