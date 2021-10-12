viktor0501

Виктор viktor0501

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Здравствуйте

занимаюсь разработкой сайтов

умею верстать html+css+js

знаю языки: js, java, python

для js знаю фреймворки react, jquer

для java spring(само собой), jsoup, swing

для python django

 кроме этого умею делать автоматизацию на скриптовых языках( bash, python, etc.)

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Отзывы заказчиков

AIDANCO
39 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$9
10 баллов
3 года назад
Изменить виджет
Все прошло гладко и оперативно. Рекомендую
все хорошо
Ответный отзыв
AIDANCO
39 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Создать виджеты
Виктор, оперативно выполнил работы. Очень благодарен. Быстро вносил правки Заказчика. Рекомендую
хороший заказчик, оплата в срок
Ответный отзыв