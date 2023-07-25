viktor_kozinin

Виктор Козинин viktor_kozininviktor_kozinin
30 летБеларусь/Борисов
год на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
CEO в SLMax. СтилЛедиМакс (SLMax) – это команда молодых профессионалов, которые разбираются в тонкостях разработки, оптимизации, оформления сайтов.
Наши специалисты не пользуются устаревшими методиками и программными продуктами – создают собственные, учитывая постоянно меняющиеся тенденции поисковых систем.
Главная миссия компании - помочь сделать бизнес клиента в сети высокодоходным, развивающимся, перспективным.
Я против войны в Украине!