viktoria_lamok

Дизайнер-маркетолог

Меня зовут Виктория

Я создаю уникальный дизайн, который помогает привлечь клиентов, увеличить продажи и поднять чек.

Каждую работу я выполняю исходя из запросов вашей аудитории и последних трендов в дизайне и маркетинге.

В перечень моих услуг входит:

дизайн сайтов

оформление email рассылок и чек-листов

визуальное оформление Instagram

анализ и создание маркетинговой стратегии

Не боюсь общаться по телефону и всегда готова обсудить подробности проекта, чтобы сдать работу, которую не придется переделывать)

Имею профильное образование и успешные кейсы.

Все правки - бесплатно