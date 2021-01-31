viktoria_lamok

Виктория viktoria_lamok

 
26 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайнер-маркетолог

Меня зовут Виктория

Я создаю уникальный дизайн, который помогает привлечь клиентов, увеличить продажи и поднять чек.

Каждую работу я выполняю исходя из запросов вашей аудитории и последних трендов в дизайне и маркетинге.

В перечень моих услуг входит:

  • дизайн сайтов
  • оформление email рассылок и чек-листов
  • визуальное оформление Instagram
  • анализ и создание маркетинговой стратегии
Не боюсь общаться по телефону и всегда готова обсудить подробности проекта, чтобы сдать работу, которую не придется переделывать)

Имею профильное образование и успешные кейсы.

Все правки - бесплатно

Дизайн сайта