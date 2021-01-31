viktoria_lamok

Дизайнер-маркетолог
Меня зовут Виктория
Я создаю уникальный дизайн, который помогает привлечь клиентов, увеличить продажи и поднять чек.
Каждую работу я выполняю исходя из запросов вашей аудитории и последних трендов в дизайне и маркетинге.
В перечень моих услуг входит:
- дизайн сайтов
- оформление email рассылок и чек-листов
- визуальное оформление Instagram
- анализ и создание маркетинговой стратегии
Имею профильное образование и успешные кейсы.
Все правки - бесплатно
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