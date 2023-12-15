viktorioo

Виктор viktorioo

 
49 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Копирайт, рерайт, монтаж видео-аудио

Занимаюсь рерайтингом и копирайтингом текстов любой сложности, владею основными способами и приемами работы с текстом.
Выполню быстро и качественно рерайт (с исходником или без него).
Подготовлю уникальный материал на заданную тему – копирайт.
Напишу уникальный текст согласно правилам SEO-оптимизации, выполню все требования по расстановке ключевых слов.
Подберу ключевые слова для продвижения сайта в топ
Оптимизация тегов.
Обрезка, монтаж видео, аудио
Получение звука из видео
Извлечение текста из вашего видео, с YouTub и Rutub
Я могу помочь вам с составлением резюме
Создание продающих описаний товаров для Wildberries

Портфолио