Копирайт, рерайт, монтаж видео-аудио

Занимаюсь рерайтингом и копирайтингом текстов любой сложности, владею основными способами и приемами работы с текстом.

Выполню быстро и качественно рерайт (с исходником или без него).

Подготовлю уникальный материал на заданную тему – копирайт.

Напишу уникальный текст согласно правилам SEO-оптимизации, выполню все требования по расстановке ключевых слов.

Подберу ключевые слова для продвижения сайта в топ

Оптимизация тегов.

Обрезка, монтаж видео, аудио

Получение звука из видео

Извлечение текста из вашего видео, с YouTub и Rutub

Я могу помочь вам с составлением резюме

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