Копирайт, рерайт, монтаж видео-аудио
Занимаюсь рерайтингом и копирайтингом текстов любой сложности, владею основными способами и приемами работы с текстом.
Выполню быстро и качественно рерайт (с исходником или без него).
Подготовлю уникальный материал на заданную тему – копирайт.
Напишу уникальный текст согласно правилам SEO-оптимизации, выполню все требования по расстановке ключевых слов.
Подберу ключевые слова для продвижения сайта в топ
Оптимизация тегов.
Обрезка, монтаж видео, аудио
Получение звука из видео
Извлечение текста из вашего видео, с YouTub и Rutub
Я могу помочь вам с составлением резюме
Создание продающих описаний товаров для Wildberries
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Извлечение текста из Вашего видео, с YouTub и Rutubнет просмотров
- Получение звука из видео3 просмотра
- Обрезка, монтаж видео, аудио1 просмотр
- Речь для поздравления1 просмотр
- Напишу для Вас статью на медицинскую тематикунет просмотров
- Мои статьи по стоматологиинет просмотров
- Контент о китайских автонет просмотров
- Компания Ригельнет просмотров
- Забота о здоровье и сохранении красотынет просмотров
- Дорогие подписчикинет просмотров
- Детейлинг салона автомобилянет просмотров
- Написать текст на сайт О проектенет просмотров