Создание сайтов на Тильде (zero block), разработка дизайна сайта в Figma, разработка рекламных креативов, презентации.
UI/UX Designer
-опыт работы 2 года
-опытный пользователь Figma, Tilda, Photoshop
-понимание принципов графического дизайна, типографики, цвета
-понимание современных принципов и методологий UX-дизайна и адаптивной вёрстки
-активность, креативность и желание развиваться
-работала с телевизионным проектом «Человек со шрамом», с известным фитнесс-тренером Андреем Гюлназаряном, в команде Кира Уланова, с блогером Катей Гас.
-соблюдение дедлайнов, ответственность
Портфолио
- Дизайн-проект для сайта о медитации34 просмотра
- Редизайн для проекта #Больше, чем разговор29 просмотров
- Експерт проект плюс24 просмотра
- Проект, который призван помочь людям со шрамами.24 просмотра
- Первый интеллектуальный маркетплейс22 просмотра
- Дизайн-проект для креативного агенства WORDFLIX AG19 просмотров
- Сайт для медиа академии14 просмотров
- Лендинг для интелектуально-развлекательного меропр16 просмотров