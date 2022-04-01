Создание сайтов на Тильде (zero block), разработка дизайна сайта в Figma, разработка рекламных креативов, презентации.

UI/UX Designer

-опыт работы 2 года

-опытный пользователь Figma, Tilda, Photoshop

-понимание принципов графического дизайна, типографики, цвета

-понимание современных принципов и методологий UX-дизайна и адаптивной вёрстки

-активность, креативность и желание развиваться

-работала с телевизионным проектом «Человек со шрамом», с известным фитнесс-тренером Андреем Гюлназаряном, в команде Кира Уланова, с блогером Катей Гас.

-соблюдение дедлайнов, ответственность