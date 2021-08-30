Дизайн сайтов и мобильных приложений (UI/UX)

Доброго времени суток!

Меня зовут Виктория, я UX/UI (web) дизайнер, создаю дизайн-макеты сайтов и мобильных приложений. Предлагаю создать для Вас удобный, продающий, с хорошим визуалом сайт, который принесет Вам больше заказов. ⠀ Работаю быстро, качественно, с соблюдением установленных дедлайнов, с учетом всех пожеланий. Делаю полностью всю работу под ключ. Вам не нужно тратить время на заполнение брифа и подбор референсов. Все это сделаю за вас я после интервью, детально изучу ваш бизнес. Работаю поэтапно, каждый этап согласовываем и утверждаем. ⠀ Порядочность и ответственность гарантирую!

WhatsApp +380 95 409 9798

Telegram: https://t.me/ViktoriaKardovskaya

E-mail: [email protected]

Буду рада сотрудничеству с Вами!