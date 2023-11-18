Веб-дизайнер и разработчик на Webflow/Tilda. Я знаю, как позаботиться о ваших клиентах с помощью современного и эффективного дизайна для вашего сайта. Я предоставляю своим клиентам высокий уровень сервиса, который позволяет сделать взаимодействие со мной удобным и понятным. Эффективный дизайн – это прежде всего, удобство и интуитивно понятный путь пользователя, а потом красота и эстетика, поэтому в своей работе я делаю большой упор на аналитику и исследование бизнеса заказчика. Я открыта для сотрудничества, свяжитесь со мной любым удобным способом, чтобы обсудить ваш проект.