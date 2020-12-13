vilhads

Илья Костенко vilhads

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Графический дизайн и оформление

Привет, я графический дизайнер, это моя работа. Я с удовольствием создам для вас быстро красивый и узнаваемый логотип или фирменный стиль.

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