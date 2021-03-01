Выполню верстку вашего сайта на основе макета. Быстро и качественно!
Качественная верстка согласно вашим срокам!
Готов приступить сразу!
Вёрстка сайтов с кроссбраузерным, валидным кодом.
Верстаю из Figma, Avocode, Photoshop
Используемые технологии:
SCSS, CSS3\HTML5, БЭМ, Чистый, jQuery, FlexBox, Grid.
Связь:
E-mail: [email protected]
Telegram: Dmitriy Violentiy +37544 716 37 98
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Портфолио
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