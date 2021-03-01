villy13

Дмитрий Виолентий villy13

 
28 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Выполню верстку вашего сайта на основе макета. Быстро и качественно!

Качественная верстка согласно вашим срокам!

Готов приступить сразу!

Вёрстка сайтов с кроссбраузерным, валидным кодом.

Верстаю из Figma, Avocode, Photoshop 

Используемые технологии:

SCSS, CSS3\HTML5, БЭМ,  Чистый, jQuery, FlexBox, Grid.

Связь:

E-mail: [email protected]

Telegram: Dmitriy Violentiy +37544 716 37 98

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