vinograd0v

Монтаж видео | Делаю все качественно и в срок |

современный и стильный взгляд на монтаж

Привет! 

Если вы ищете человека, достаточно талантливого, чтобы выполнить самое креативное и интересное задание, вы попали по адресу! Я занимаюсь созданием медиаконтента .

Умения и навыки 六

✔️ монтаж видео

✔️ работа с материалом с нескольких камер

✔️ умею работать с хромакеем

✔️ обладаю огромной библиотекой стильных и свежих шрифтов, в том числе анимированных

✔️ добавляю анимированные иконки подписки, like, share

✔️ стильные переходы

✔️ отслеживание движения

✔️ замедление/ускорение видео

Имею опыт в создании 

рекламных видео

продающих видео

репортажей

отчетов с мероприятий

игровых видео

нарезок из игровых стримов

создания хайлайтов из геймплейных видео

тревел блогов

клипов

В качестве инструмента  использую Adobe Primere Pro.

Помимо этого

- не пропадаю и нахожусь почти все время на связи - работаю до полного удовлетворения клиента

- гибок и могу рассмотреть компромиссы

- не против длительного сотрудничества

Работая со мной, вы получите то, что ожидаете, в указанные сроки и с учетом всех ваших пожеланий!

Порядок работы 茶

ознакамливаюсь с ТЗ, оцениваю стоимость и сроки выполнения

утверждаем конечные условия сотрудничества

перевожу заявку в статус окончательной

вы выбираете меня исполнителем

вносите сумму на платформу через безопасную сделку

я выполняю работу, делюсь промежуточным результатом

внесение правок и их применение

завершение работы

завершение платежа безопасной сделки

обмен положительными отзывами

Связаться со мной 📞

 Telegram: +380973900694

 Email: [email protected]

 Личные сообщение на Weblancer

Буду рад сотрудничеству и хорошим отзывам 