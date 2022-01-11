vinograd0v

современный и стильный взгляд на монтаж
Привет!
Если вы ищете человека, достаточно талантливого, чтобы выполнить самое креативное и интересное задание, вы попали по адресу! Я занимаюсь созданием медиаконтента .
Умения и навыки 六
✔️ монтаж видео
✔️ работа с материалом с нескольких камер
✔️ умею работать с хромакеем
✔️ обладаю огромной библиотекой стильных и свежих шрифтов, в том числе анимированных
✔️ добавляю анимированные иконки подписки, like, share
✔️ стильные переходы
✔️ отслеживание движения
✔️ замедление/ускорение видео
Имею опыт в создании
рекламных видео
продающих видео
репортажей
отчетов с мероприятий
игровых видео
нарезок из игровых стримов
создания хайлайтов из геймплейных видео
тревел блогов
клипов
В качестве инструмента использую Adobe Primere Pro.
Помимо этого
- не пропадаю и нахожусь почти все время на связи - работаю до полного удовлетворения клиента
- гибок и могу рассмотреть компромиссы
- не против длительного сотрудничества
Работая со мной, вы получите то, что ожидаете, в указанные сроки и с учетом всех ваших пожеланий!
Порядок работы 茶
ознакамливаюсь с ТЗ, оцениваю стоимость и сроки выполнения
утверждаем конечные условия сотрудничества
перевожу заявку в статус окончательной
вы выбираете меня исполнителем
вносите сумму на платформу через безопасную сделку
я выполняю работу, делюсь промежуточным результатом
внесение правок и их применение
завершение работы
завершение платежа безопасной сделки
обмен положительными отзывами
Связаться со мной 📞
Telegram: +380973900694
Email: [email protected]
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Буду рад сотрудничеству и хорошим отзывам