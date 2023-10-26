Видеомейкер, Smm таргет, написание стратегий и бизнес плана, фото редактор...
Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Меня зовут Елена , я видеомейкер, Smm таргет, написание стратегий и бизнес плана, фото редактор + актриса)
1) Делаю монтаж видео на айфоне в программе VN. Это одно из моих любимым направлений, поэтому работа выполняется со всей отдачей и любовью!
Если вы ищете ответственного исполнителя, который выполнит все качественно и в срок, то вам однозначно ко мне! Буду рада с вами поработать!
Для более детального обсуждения пишите в телеграм @vinokurova16
Фотосъемка
нет отзывов
$20/час
от $100от 1 дня
#203
Озвучивание
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#446
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$20/час
от $80от 2 дней
#546
Видеомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#1543