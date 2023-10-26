Видеомейкер, Smm таргет, написание стратегий и бизнес плана, фото редактор...

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Меня зовут Елена , я видеомейкер, Smm таргет, написание стратегий и бизнес плана, фото редактор + актриса)

1) Делаю монтаж видео на айфоне в программе VN. Это одно из моих любимым направлений, поэтому работа выполняется со всей отдачей и любовью!

Если вы ищете ответственного исполнителя, который выполнит все качественно и в срок, то вам однозначно ко мне! Буду рада с вами поработать!

Для более детального обсуждения пишите в телеграм @vinokurova16