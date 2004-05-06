Виолета Карташова viola_weblancerviola_weblancer
19 летУкраина/Полтава
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Графічний дизайн, презентації, буклети
Доброго дня!👋 Мене звати Віолета. Я дизайнер початківець❤ Знайшла справу для душі - графічний дизайн та дизайн презентацій.
Виконуючи Ваші замовлення, буду викладатися на всі 100% та здобувати новий дорогоцінний досвід
Працюю в програмах Adobe Illustrator, Canva, Microsoft Power Point
- E-mail: [email protected]
- тел: +380 96 74 36 076 - Telegram, Viber
Портфолио
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- Презентація органічної косметики32 просмотра
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