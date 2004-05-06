Графічний дизайн, презентації, буклети

Доброго дня!👋 Мене звати Віолета. Я дизайнер початківець❤ Знайшла справу для душі - графічний дизайн та дизайн презентацій.

Виконуючи Ваші замовлення, буду викладатися на всі 100% та здобувати новий дорогоцінний досвід

Працюю в програмах Adobe Illustrator, Canva, Microsoft Power Point