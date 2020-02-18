Настройка РСЯ Видеореклама

Делаю Реклама в РСЯ - это реклама через текстово-графические объявления, на более чем 20 000 разных сайтов. Эта реклама заметная, яркая, и показывается только целевым заинтересованным клиентам

Возможность купить маленький тестовый объем рекламыЗачастую достаточно потратить всего 3000-5000 рублей, чтобы понять, окупается ли реклама. Вам не надо тратить огромные бюджеты и рисковать, прежде чем вы поймете окупаемость. В отличие от многих других видов рекламы в интернете, РСЯ - одна из самых без рисковых.Небольшая стоимость - в среднем от 3 до 20 рублей за кликЯ определю, насколько на вашем сайте эффективно составлено предложение, и презентация вашего продукта. 50 % успеха рекламы зависит не только от самой рекламы, но и от сайта. Иногда, достаточно изменить лишь несколько мелочей, чтобы сильно увеличить отдачу от рекламы.Вы можете рекламироваться только по тем людям, которые искали в интернете ваш продукт, или его аналоги. Например, если вы продаете шкафы в Санкт-Перербурге, вы можете показывать рекламу только людям, вводившим в Яндексе фразу: «Заказать шкаф в Санкт-Петербурге».Огромный охват аудиторииОхват напрямую влияет на объем рекламы. Если вы хотите много продаж, то РСЯ - одна из самых крупных по охвату, рекламных сетей. Здесь можно получать продаж даже больше, чем на поиске Яндекс Директ.Это позволяет продавать через РСЯ больше, при небольшом рекламном бюджете.Если у вас еще нет рекламы в Рекламной Сети Яндекса, вам нет смысла вкладывать сразу большой бюджет. Лучше, сначала вложить в рекламу небольшую сумму (3000-5000 рублей), и увидеть реальную отдачу от нее. И если на небольшом объеме она будет выгодной, то потом вы сможете вкладывать больше, уже без риска потерять деньги.Что входит в мою работу:- Настройка рекламы РСЯ на небольшое количество ключевых фраз (10-30 штук)- Открутка рекламы на минимальном бюджете (3000-5000 рублей)- Создание объявлений (3-10 штук)- Ведение рекламы до 7 дней- План дальнейших действий