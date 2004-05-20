UI/UX Designer, Video editor, Cinema 4d noob-designer, logo good-designer

Меня зовут Варваровский Владимир.

Опыта работы с реальными заказчиками у меня нет, я только начинаю осваивать ui/ux. Зашел я на этот сайт, чтобы набраться хоть какого-то опыта и создать портфолио, я надеюсь работать с вами за 30% от вашей цены, буду надеяться, что в будущем будет 100%.

Да, я понимаю, что работать с каким-то "школьником", вам возможно и не хочется, все же смотрите на меня как на неопытного дизайнера.