Веб-дизайнер

Мне очень нравится заниматься веб-дизайном. Когда я делаю работу, я полностью отдаюсь своему делу. Заказчику понравится со мной работать, ведь я очень усердно и настойчиво отношусь к задачам, которые мне дают, я с легкостью могу подбирать цвета и шрифты независимо от тематики сайта, грамотно и стильно сделаю дизайн.

-понимаю принципы графического дизайна, типографики, цвета

-умею проектировать интерфейсы на основе принципов юзабилити, композиции и колористики

-я очень креативна, умею работать в команде, умею слышать конструктивную критику и доводить дело до конца

-есть портфолио