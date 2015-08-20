РЕЗЮМЕ

Контактная информация:

Фамилия, имя, отчество: ШакирьяновИльнур Илгизарович

Фамилия, имя, отчество (en): Ilnur Shakiryanov

Дата рождения: 28 ноября 1991 г.

Пол: Мужской

Телефоны: 8-919-603-62-38, 8-965-949-83-38

E-mail: [email protected]

Область деятельности: Информационные технологии

ОбразованиеСентябрь/1998 – Июнь/2008 Старокудашевская средняя школа, аттестат с серебряной медалью

Сентябрь/2008 -Июнь/2014 Башкирский Государственный Университет, факультет «Экономико-математический»,специальность «Прикладная математика и информатика»

Профессиональный опыт

Октябрь/2014 – Июнь/2015 ООО«ЮНИТ-Оргтехника» - сервис-инженер

Владение иностранными языками: Английский

Навыки работы с компьютером, оргтехникой, программным обеспечением: Свободноевладение компьютером, оргтехникой; опыт работы в программах: Adobe Photoshop, After Effects, Dreamweaver, Word, Excel, PowerPoint и др.);

Деловые качества:целеустремленность, пунктуальность, честность, исполнительность, ответственность,коммуникабельность