Команда опытных фрилансеров

3DeSource — обучающий ресурс. Так же это сообщество фрилансеров, готовых, за умеренную плату, реализовать ваши проекты.

Мы предоставляем следующие услуги:

создание 3D персонажей (включает в себя создание модели, риггинг и скининг);

любых 3D моделей;

разработка дизайнов сайтов, интерфейсов программ;

обработка и коррекция фото;

коллажирование;

разработка смайликов и иконок;

верстка (блочная, кроссбраузерная);

верстка под CMS wordpress, drupal, joomla;

Работаем в программах: maya, 3ds max, zbrush, real flow, flash, photoshop, corel draw и других.

По любым вопросам обращатся в icq: 439363894 или 275389496.