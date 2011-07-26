Команда опытных фрилансеров
3DeSource — обучающий ресурс. Так же это сообщество фрилансеров, готовых, за умеренную плату, реализовать ваши проекты.
Мы предоставляем следующие услуги:
создание 3D персонажей (включает в себя создание модели, риггинг и скининг);
любых 3D моделей;
разработка дизайнов сайтов, интерфейсов программ;
обработка и коррекция фото;
коллажирование;
разработка смайликов и иконок;
верстка (блочная, кроссбраузерная);
верстка под CMS wordpress, drupal, joomla;
Работаем в программах: maya, 3ds max, zbrush, real flow, flash, photoshop, corel draw и других.
По любым вопросам обращатся в icq: 439363894 или 275389496.
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Портфолио
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