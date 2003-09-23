visual_creator

Кирилл visual_creator

 
21 год
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Предметное моделирование и визуализация

Занимаюсь 3d моделированием и визуализацией.

Работаю в программах Blender и substance painter. Всегда выполнять все быстро и качественно