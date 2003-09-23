Предметное моделирование и визуализация
Занимаюсь 3d моделированием и визуализацией.
Работаю в программах Blender и substance painter. Всегда выполнять все быстро и качественно
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Моделирование и визуализация48 просмотров
- Процедурное текстурирование модели86 просмотров
- Моделирование и визуализация стула50 просмотров
- Моделирование и визуализация дивана47 просмотров
- Моделирование и визуализация28 просмотров
- Моделирование и визуализация35 просмотров