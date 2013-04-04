Добрый день! Необходимо подключить и настроить систему Робокасса для приема платежей на сайте. Внимание! Сайт реализован на самописной CMS на asp. Оставляйте заявки только в рамках данного ...
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
12 лет назад
Добрый день! Необходимо подключить и настроить систему Робокасса для приема платежей на сайте. Внимание! Сайт реализован на самописной CMS на asp. Оставляйте заявки только в рамках данного ...
Добрый день! Необходимо разработать и запустить на хостинге интернет магазин фирмы, торгующей текстильной продукции. Желательно иcпользовать virtuemart.