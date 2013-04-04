vit-lar

Виталий vit-lar

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

korchak-it
Андрей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
9 баллов
11 лет назад
Настройка системы оплаты на сайте
Спасибо за совместную работу!
Спасибо Андрею! Работа была выполнена качественно, особенно учитывая то, что пришлось разбираться в чужом коде. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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