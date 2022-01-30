Рабочая, адаптивная кроссбраузерная верстка. GULP, SCSS, CSS3\HTML

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.

- Верстаю из PSD, Figma

- Адаптивность

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SСSS, Flexbox

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Мониторинг. Вы можете наблюдать за этапами верстки, по запросу предоставлю ссылку.

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Частями (выполненная работа по ссылке )

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