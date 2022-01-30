Рабочая, адаптивная кроссбраузерная верстка. GULP, SCSS, CSS3\HTML
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.
- Верстаю из PSD, Figma
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SСSS, Flexbox
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Мониторинг. Вы можете наблюдать за этапами верстки, по запросу предоставлю ссылку.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: vitaly_shamray
- Частями (выполненная работа по ссылке )
- Безопасный платеж
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