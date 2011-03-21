Нужно нарисовать несложную страничку с примерным фоном (во вложении). Страничка рекламного характера с описанием услуг по строительной тематике. Плюс верстка. Сроки 2-3 дня. Предлагайте стоимость.
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
13 лет назад
Нужно нарисовать несложную страничку с примерным фоном (во вложении). Страничка рекламного характера с описанием услуг по строительной тематике. Плюс верстка. Сроки 2-3 дня. Предлагайте стоимость.
Уважаемые дизайнеры. Нам нужен красивый и простой сайт для нового кафе-ресторана. Стандартные разделы - меню, галерея, о ресторане и пр. Выбираем исполнителя, имеющего в наличии хорошее портфолио.