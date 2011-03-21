vital_mao

Виталий Киржаков vital_mao

 
44 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рекламная html страничка

    Нужно нарисовать несложную страничку с примерным фоном (во вложении). Страничка рекламного характера с описанием услуг по строительной тематике. Плюс верстка. Сроки 2-3 дня. Предлагайте стоимость.

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сайт для кафе

    $500

    Уважаемые дизайнеры. Нам нужен красивый и простой сайт для нового кафе-ресторана. Стандартные разделы - меню, галерея, о ресторане и пр. Выбираем исполнителя, имеющего в наличии хорошее портфолио.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Voody
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Рекламная html страничка
Все обязательства выполнены.
Второй раз сотрудничаем и убеждаюсь в том, что сделал правильный выбор. Очень ответственный подход и по качеству исполнения и по срокам. Спасибо за работу!
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